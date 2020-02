Luptătorii din munţi. Principalele grupuri anticomuniste din România Dupa instaurarea regimului comunist in Romania, o parte a populatie nu s-a impacat cu stalinizarea fortata a tarii. Mai ales odata cu impunerea masurilor de tip sovietic, dar si cu epurarile cu caracter politic si social, au aparut focare de rezistenta anticomunista in muntii Romaniei. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

