- Potistii Biroului de Investigații Criminale Iași, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale Iași, au efectuat trei percheziții domiciliare, in municipiul Iași. Perchezițiile au fost legate de un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de talharie calificata,…

- PSD a sesizat Poliția, Jandarmeria și IGSU cu privire la organizarea congresului PNL: „Nu respecta rigorile legale in vigoare și, ca atare, capata aspectul infracțiunii sancționate de art. 352 din Codul Penal, privind zadarnicirea combaterii bolilor”. „Va inaintam prezenta sesizare referitoare la pregatirile…

- Barbatul care se sustragea de la executarea mandatului de arestare preventiva a fost depistat de politistii ieseni. La data de 06 august, pe numele barbatului din jud. Vaslui, cercetat pentru talharie calificata, fapta comisa pe raza jud. Iasi, a fost emis mandat de arestare preventiva. Politistii ieșeni…

- Amețit de alcool, un pacient a deschis ușa ambulanței și a coborat din mers, la Ocna Sibiului Un pacient de 43 de ani din Ocna Sibiului a ajuns cu rani la spital dupa ce a deschis ușa ambulanței in care se afla și a coborat din mers. Barbatul, care era baut, se afla in ambulanța care il aducea acasa,…

- In perioada 30-31 iulie 2021, in judetul Bacau a fost organizat evenimentul sportiv – Cupa Romaniei Hand to Hand Fighting – la care au participat reprezentanti ai structurilor de ordine publica si siguranta nationala din tara noastra. Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a fost reprezentat la aceasta…

- n noaptea de 23/24 iulie a.c, in jurul orei 03:00, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au reținut pentru 24 de ore 4 barbați banuiți de comiterea infractiunii de talharie calificata. In fapt, in noaptea de 22/23 iulie a.c., politistii au fost sesizați…

- Elicopterul a fost dus pe roți, tras de o mașina a armatei, și pus intr-o baza a MAPN.Reamintim ca elicopterul american Black Hawk a aterizat de urgența in piața Charles de Gaulle din București, joi dimineața, din cauza unor probleme tehnice. Incidentul a avut loc in timp ce aparatul de zbor participa…