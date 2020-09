Luptătoarea din Belarus rămâne în arest preventiv Un tribunal din Belarus a decis, vineri, mentinerea in arest preventiv a Mariei Kolesnikova – unul dintre liderii opozitiei, pana la 8 noiembrie. Maria Kolesnikova, supranumita de catre internauți “Luptatoarea din Belarus” este inculpata pentru “actiuni in sensul subminarii securitatii nationale a țarii”, dupa cum a comunicat Comisia de investigatii. Kolesnikova a fost arestata dupa ce s-a opus expulzarii in Ucraina. Reprezentanti ai opozitiei din Belarus au denuntat anterior ca a fost rapita in plin centrul Minskului de catre mai multi barbati imbracati in civil cu masca pe fata, care au bagat-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E decizie extrem de dura luata in urma cu puțin timp. O instanta din Belarus a decis, vineri, mentinerea in arest preventiv a Mariei Kolesnikova, unul dintre liderii opozitiei, pana pe 8 noiembrie, anunta avocatul acesteia, citat de agentiile RIA Novosti si Reuters, scrie Mediafax.Citește…

- Magistrații unui tribunal din Belarus au decis, vineri, mentinerea in arest preventiv a Mariei Kolesnikova, unul dintre liderii opozitiei, pana in luna noiembrie, a anuntat avocatul acesteia, conform agențiilor RIA Novosti și Reuters, citate de Mediafax.Maria Kolesnikova, in varsta de 38 de ani, este…

- Anchetatorii belaruși au acuzat-o oficial pe Maria Kolesnikova, lidera a protestelor, de subminarea securitații naționale, a spus miercuri Comisia de Investigații, relateaza Reuters. Kolesnikova fost acuzata ca a facut apel la ”acțiuni menite sa submineze securitatea naționala a Belarusului”…

- Personalitate proeminenta a opozitiei din Belarus, Maria Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare (creat de opozitie pentru a dialoga cu autoritatile), a declarat ca agentii de securitate i-au pus un sac pe cap si au amenintat-o ca o vor ucide atunci cand au incercat sa o deporteze cu forta…

- Personalitate proeminenta a opozitiei din Belarus, Maria Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare (creat de opozitie pentru a dialoga cu autoritatile), a declarat ca agentii de securitate i-au pus un sac pe cap si au amenintat-o ca o vor ucide atunci cand au incercat sa o deporteze cu forta in…

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Maria Kolesnikova, ultima din cele trei opozante ale lui Lukasenko care mai ramasese in tara, a fost retinuta la granita cu Ucraina marti dimineata, dupa ce a incercat sa paraseasca tara, au relatat televiziunea de stat din Belarus si agentia de presa oficiala Belta, citate de EFE, Reuters si Interfax,…

- Opozanta belarusa Maria Kolesnikova, rapita in ajun in centrul Minskului de persoane imbracate in civil, a fost arestata marti dimineata pe cand incerca sa paraseasca tara, in timp ce alti doi camarazi ai acesteia au reusit sa traverseze granita, au transmis televiziunea de stat din Belarus si agentia…