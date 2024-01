Luptăm cu Rusia. Ok, dar cu cine o facem? Occidentul tot vorbește despre un razboi iminent Rusia – NATO. Am ințeles, daca așa e scris sa se intample, inseamna ca nu avem cum sa scapam. Mergem la lupta cu Rusia, am ințeles. Dar, cu cine? Ca vedem ce grei ii este unei țari cu o populație de aproape 40 de milioane de oameni (Ucraina) […] The post Luptam cu Rusia. Ok, dar cu cine o facem? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are un avantaj fata de Occident in privinta productiei de arme si intentioneaza sa mentina rata de crestere mare, a declarat luni un ministru rus dupa ce atat Occidentul, cat si Rusia si-au intensificat productia de arme pentru razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a subliniat, in timpul cinei de Craciun cu trupele, in Iordania, ca Occidentul nu poate ”lasa Rusia sa castige” in Ucraina si ca sustinerea Kievului trebuie sa continue chiar daca ”asta ne costa”, relateaza AFP.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat ca vor exista „probleme" cu țara vecina, Finlanda, dupa ce aceasta s-a alaturat NATO la inceputul acestui an, adaugand ca Rusia nu avea, oricum, nimic de imparțit cu țara nordica, orice disputa find rezolvata cu mult timp in urma, scrie CNN.Aderarea Finlandei…

- Fortele ucrainene se vor confrunta cu o iarna „dura” si cu un an dificil, deoarece evaluarile serviciilor de informatii occidentale nu indica miscari semnificative pe linia frontului in urmatoarele luni, au declarat pentru CNN doi oficiali occidentali si un inalt oficial militar american.

- Rusia nu poate coexista cu actualul "regim" ucrainean si Moscova se va opune NATO atat timp cat va avea nevoie pentru a-si atinge obiectivele, a declarat marti un diplomat cu rang inalt din cadrul Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters."Actualul regim este absolut toxic, nu vedem nicio optiune…

- Orice "persoana normala" ar fi indignata de imaginile "copiilor insangerati" din Fasia Gaza, dar rusii trebuie "sa-si pastreze capul limpede", a declarat vineri, 3 noiembrie, presedintele rus Vladimir Putin, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres.Liderul de la Kremlin a facut aceste afirmații…

- UPDATE 7:00 - Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a spus ca Rusia este pregatita pentru discuții politice despre "rezolvarea post-conflict in ceea ce privește Ucraina" și "coexistența in continuare cu Occidentul", relateaza RBC."In cazul in care se creeaza condițiile necesare, ramanem pregatiți…

- Marele șahist și opozant anti-Putin Garry Kasparov a exprimat ideea ca Occidentul colectiv ”s-a relaxat”, iar evenimente ca cele din Israel nu vor fi ultimele. „Astazi vedem ce se intampla in Ucraina, Israel, maine in Taiwan – aceasta este o confruntare care nu poate fi rezolvata decat prin victoria…