Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de votare online pentru șefia USR PLUS, care a inceput miercuri dimineața, a fost stopat la amiaza in urma unei decizii a Biroului Național, a declarat pentru G4Media.ro Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al partidului. Motivul opririi procesului de vot a fost faptul ca au fost lasați sa voteze,…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Aproximativ 50.000 de membri USR PLUS voteaza președintele formațiunii. Votul a inceput azi, 15 septembrie, se incheie pe data de 22 septembrie și se desfașoara online prin intermediul unei platforme securizate. In competiția interna s-au inscris trei candidați: Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau.…

- Dacian Cioloș, liderul PLUS, susține ca formațiunea pe care o conduce impreuna cu Dan Barna nu a facut niciun fel de alinața cu AUR, ci și-a depus propria moțiune pe care o pot susține toate partidele parlamentare. ”N-am depus o moțiune impreuna cu nimeni. Noi ne-am propus propria moțiune și am cautat…

- Cursa pentru șefia USRPLUS, care se da intre cei doi contracandidați care au cele mai mari șanse, Dan Barna și Dacian Cioloș, se anunța a fi una dura. Cei doi adversari și-au prezentat viziunile pentru reformarea partidulul. Culmea, in programul politic avansat de Dacian Cioloș se regasesc reforme…

- Irinel Darau, cel care și-a anunțat intenția de a prelua șefia USR PLUS, intrand in cursa cu Dan Barna și Dacian Cioloș, a inceput sa-și faca simțita prezența in spațiul public. Marți, in Piața Victoriei, loc simbol pentru protestele impotriva guvernarii anterioare, o grupare din USR PLUS a lansat platforma…

- Batalia pentru șefia USRPLUS se complica. Joi dimineața și-a anunțat candidatura senatorul Irineu Darau. “Le arunc manușa contracandidaților mei”, Dan Barna și Dacian Cioloș”, a spus el intr-o intervenție televizata. ”E inadmisibil sa fim atat de jos”, și-a argumentat el dorința de a intra in cursa…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…