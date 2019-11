Stiri pe aceeasi tema

- Un australian a reusit sa se elibereze dintre maxilarele unui crocodil, pocnindu-l in ochi, a informat luni presa locala, citata de DPA.Incidentul a avut loc duminica seara in apropierea unei ferme izolate, din extremitatea nord-estica a Australiei.

- Catalin Botezatu marturisește ca a fost la un pas de moarte de doua ori in ultimele luni. A trecut prin patru operații și a reușit sa invinga cancerul la colon, insa lupta nu a fost deloc ușoara. "A fost o perioada dificila. Nu ma asteptam la asa ceva, a fost foarte greu. Am trecut prin patru…

- Un accident rutier grav a avut loc luni seara în zona Turnu Magurele, judetul Teleorman. Un procuror al Parchetului de pe lânga Judecatoria Roșiorii de Vede a murit dupa ce mașina în care se afla, condusa de soția sa, a intrat

- Victimele accidentului din Ialomita se lupta sa traiasca in spitalele din Capitala si Slobozia. Medicii au facut tot ce este posibil sa le țina in viața. Un efort care a fost rasplatit: victimele sunt in afara pericolului.

- Chefi la cuțite, cel mai iubit show culinar, reincepe la Antena 1 din 9 și 10 septembrie, de la 20:00, cu sezonul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt, dupa cum chiar ei declara, ”cu bateriile incarcate” și vor intra in lupta pentru prima amuleta cu multe așteptari. „E cea…

- Un caz incredibil s-a petrecut miercuri in bailey, statul Colorado, in SUA. Un copil in varsta de 8 ani, care se juca impreuna cu fratele sau pe o trambulina din curtea casei sale, a fost atacat de o puma, a informat usatoday.com. Familia locuiește intr-o zona apropiata de padure. Un vecin l-a strigat…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din judetul Bihor, care s-a rasturnat cu un tractor si a stat vreme de 6 ore prins sub fiarele contorsionate, are nevoie de sange, iar rudele, prietenii si medicii s-au mobilizat inclusiv pe retelele de socializare ca sa-l ajute.

- Ne intoarcem in anul 530 i.Hr., pe vremea cand Pitagora, cel mai mare matematician al timpurilor, scotea la iveala unele dintre cele mai mari descoperiri care au schimbat cu desavarșire cursul evoluției noastre.