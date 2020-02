Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul este singura echipa care nu depinde de propriile rezultate. CUM SE CALIFICA ASTRA: un egal cu Sepsi este suficient pentru un loc in primele șase; poate merge și cu o infrangere, daca una dintre Viitorul și Gaz Metan nu caștiga in ultima etapa. La egalitate cu Gaz Metan, departajarea…

- Dupa 1-2 cu FCSB in restanța disputata joi seara, FC Voluntari primește vizita celor de la Dinamo. Meciul are loc azi, de la ora 17:00, și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look. Programul etapei #24 din Liga 1 Clasamentul actualizat din…

- Liga 1 revine din acest weekend și propune o prima etapa din acest an de foc: CFR Cluj și FCSB se vor duela pentru a dicta cine conduce lupta pentru titlu in acest an, iar Dinamo va juca un meci dificil cu Astra, o alta pretendenta la titlul de campioana. Toate meciurile din Liga 1 vor fi liveTEXT pe…

- Gaz Metan și Viitorul se intalnesc vineri, de la 20:30, in etapa cu numarul 22 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul Ligii 1 actualizatVezi AICI programul etapei #22 live de la 20:30 » Gaz Metan - Viitorul …

- Dinamo și Sepsi se intalnesc vineri, de la 20:30, in primul meci al etapei cu numarul 21 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 20:30 »…

- Viitorul și Astra se intalnesc joi, de la 20:30, in etapa cu numarul 19 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat live de la 20:30 » Viitorul- Astra Vezi AICI…

- Gica Hagi (54 de ani) este nemulțumit de modul in care Liga Profesionista de Fotbal a programat partida dintre Viitorul și Astra, de joi, ora 20:30. Viitorul - Astra e joi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus.Viitorul a jucat ultimul meci…

- Viitorul și Sepsi se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:30, in ultima partida a etapei #17 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #17 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat!…