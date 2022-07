Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Departamentului de Stat al SUA despre traficul de persoane pentru anul 2022 (TIP Report) arata ca, in acest an, "Romania a facut progrese semnificative", a transmis Ambasada Statelor Unite la Bucuresti.

- Departamentul de Stat al SUA a ridicat ratingul de țara al Romaniei in domeniul combaterii traficului de persoane la nivelul 2, in cadrul Raportului anual publicat la data de 19 iulie 2022. In urma unui proces de coordonare, planificare și implementare complex și susținut de la nivelul Guvernului in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Boden, a declarat, cu ocazia Zilei Internaționale impotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri, ca nu trebuie sa existe toleranța fața de consumul de droguri. „Astazi, de Ziua Internationala impotriva Consumului si Traficului Ilicit de Droguri, vreau sa trag…

- Directia de Sanatate Publica Județeana Suceava, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al judetului Suceava, celebreaza in data de 26 iunie 2022, Ziua Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri. In cursul zilei de duminica, 26 iunie 2022, in…

- Islam, un cecen care lupta impotriva rusilor in razboiul din Ucraina, nu se asteapta la o soarta buna daca va fi capturat de inamic. El spune ca va fi torturat si expus la televizor, iar cei ca el vor indura aceeasi suferinta.

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a avut miercuri, 8 iunie, o intrevedere cu coraportorii Comisiei de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Inese Libina-Egnere și Pierre-Alain Fridez, care se afla zilele acestea intr-o vizita de documentare in