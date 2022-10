HC Buzau n-a lasat sa-i scape ocazia cuceririi a inca trei puncte, la Oradea, victorie in completarea celei cu Steaua, de la Sala Sporturilor, din etapa trecuta, in meciul disputat sambata dupa-amiaza, in Sala Sporturilor „Antonio Alexe” din Oradea, in fata nou-promovatei din localitate. Dupa ce au suferit vizibil in prima parte, buzoienii si-au amintit … Articolul “Lupi” tot mai flamanzi! apare prima data in Opinia Buzau .