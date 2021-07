Luni şi marţi se întrerupe furnizarea apei calde pe mai multe străzi din Timişoara In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului de retehnologizare a sistemului de termoficare, Colterm anunta ca va intrerupe furnizarea apei calde, timp de doua zile, la mai multe puncte termice. Astfel, din 26 iulie, ora 00 și pana la ora 23, va fi intrerupta furnizarea apei calde la PT 55, 57, 59. Vor fi afectați ... The post Luni si marti se intrerupe furnizarea apei calde pe mai multe strazi din Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

