- Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța lansarea unei noi ediții a programului social “Litoralul pentru toți”, in perioada 22 mai – 18 iunie, cu prețuri ce pornesc de la 52 lei.

- Peste 100.000 de turisti au fost pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cel mai mare numar fiind inregistrat in cele patru zile ale festivalului „Beach, Please” de la Costinesti, potrivit unui bilant transmis, marti, de Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).…

- Un avion de vanatoare rusesc a forțat marți doborarea unei drone a Forțelor Aeriene americane deasupra Marii Negre, dupa ce a avariat elicea dronei MQ-9 Reaper, potrivit unui oficial american familiarizat cu incidentul, citat de CNN. Președintele american Joe Biden a fost informat marți dimineața despre…

- Rusia crește numarul de nave lansatoare de rachete pe care le are in Marea Neagra. Pana astazi la ora 11:30, existau doua nave și un submarin dotate cu un numar total de pana la 20 de rachete, scrie Ukrainska Pravda, care citeaza Comandamentul Operațional din Sud. Rusia a detașat anterior in Marea Neagra…