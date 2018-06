Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare pentru crestinii ortodocsi. Este prima duminica dupa Rusalii, cunoscuta drept Duminica Tuturor Sfintilor. Tot azi sunt praznuiti mucenicii Paula fecioara si Luchilian, iar credinciosii intra in postul sfintilor Petru si Pavel, cunoscut drept postul Sanpetrului care se incheie pe 29 iunie.…

- Duminica Tomii se celebreaza, an de an, in prima duminica dupa Paște. Aceasta sarbatoare aduce tradiții și obiceiuri frumoase și vechi de care romanii trebuie sa țina cont mereu.Prima duminica de dupa Paște poarta numele de Duminic Tomii și este cea incheie Sapamana Luminata. Numele acestei sarbatori…

- PASTE 2018 Obiceiuri, traditii si superstitii in PRIMA ZI DE PASTE Traditia spune ca trebuie sa te innoiesti in aceasta perioada deoarece iti aduce noroc. Purtarea unor haine noi in duminica Invierii nu este un fason, semnifica purificarea corpului si a sufletului. Fetele si flacaii obisnuiesc…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia Mare…

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- În Apus, aceasta sarbatoare este numita si sarbatoarea Zamislirii Domnului, iar în calendarul popular, Buna Vestire este cunoscuta sub denumirea de Blagovestenie sau Ziua Cucului. Buna Vestire este o sarbatoare crestina care se celebreaza pe data de 25 martie a fiecarui an în…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro, citat de Mediafax. Aceasta zi este legata de o serie ...

- Israela Vodovoz, de religie mozaica, va avea parte de un ritual de inmormantare cu totul aparte. Moarta in data de 9 martie 2018, vedeta va fi condusa pe ultimul drum intr-un mod cu totul deosebit.