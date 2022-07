Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii a publicat, recent, lista proiectelor care vor primi finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Orașul Campeni a primit finanțare o finanțare de aproape 16 milioane de lei, pentru un numar de patru proiecte: – Pod 1 din beton pe str. Izvoarelor peste raul…

- Alba, primul județ din Romania care a semnat finanțarea pe Programul „Anghel Saligny”. Suma alocata județului nostru pentru investiții este de 1.173.987.000 RON, din care 503.137.000 RON pentru apa-canal și 670.850.000 RON pentru infrastructura rutiera. Din aceasta suma, Consiliul Județean Alba va primi…

- BOZOVICI – La Bozovici, liceul iși poate primi elevii in condiții noi, iar dispensarul e aproape gata! Conform primarului Adrian Stoicu, lucrarile la cladirea liceului sunt 95% finalizate, mai fiind de lucru la partea legata de siguranța. Concret, cei de la ISU au fost la fața locului și au cerut unele…

- ZAVOI – Canalizarea va deservi trei sate ale comunei Zavoi. Urmeaza extinderea in altele trei. Scriem asta la capatul discuției cu primarul Doru Cirdei, care ne-a vorbit despre lucrarile aflate in derulare la proiectul de introducere a rețelei de canalizare in Zavoi, 23 August și Valea Bistrei! Valoarea…

- MOLDOVA NOUA – Ion Chisalița: „Orice investitor care ne-a batut in poarta a intrebat mai intai de gaz, nu de preț.” Deși intre timp gazul s-a scumpit, investitorii nu intreaba nici acum de preț. Așa incat, chiar daca lumea se gandește ca a crescut prețul, conform primarului Chisalița, gazul reprezinta…

- Programul național de investiții Anghel Saligny aduce 253 de milioane de euro in Maramureș. „Așa cum am promis, punem investițiile in prim-plan! Guvernul Ciuca a alocat 1.253.058.471 lei (aproximativ 253 milioane de euro) județului Maramureș prin programul național de investiții Anghel Saligny. -716.033.412…

- Directorul interimar al Aeroportului Internatioonal Iasi, Romeo Vatra, a semnat, miercuri, la Consiliul Judetean, contractul privind finantarea proiectului de extindere si modernizare a aeroportului. Proiectul va fi finantat cu bani europeni, prin Programul Operational Infrastructura Mare, valoarea…

- In ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Deva de astazi, 4 mai 2022, a fost aprobata depunerea proiectului „Reducerea contaminarii cu substanțe periculoase a depozitului temporar de deșeuri situat in Deva, strada Orizontului f.n.” finanțat prin Programul „Mediu, adaptare la schimbari…