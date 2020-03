Lună Nouă în Berbec. Cum influențează zodiile Luna Noua din Berbec se formeaza pe data de 24 martie 2020 și reprezinta un moment important pentru toate zodiile pentru ca este prima lunație din noul an astrologic care a inceput pe data de 20 martie, odata cu intrarea Soarelui in zodia Berbec. Luna Noua, momentul in care Soarele și Luna iși dau mana și-și unesc energiile, vorbește despre noi inceputuri intotdeauna, despre noi etape de viața, despre deschiderea unor noi capitole și cu atat mai mult acum va fi vorba de noutate cu cat Berbecul este primul semn din cercul zodiacal. Berbecul este zodia ambiției, a determinarii, a acțiunii, dar și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In seara de 9 martie 2020 se va forma Luna Plina in zodia Fecioarei, fenomen care va creea un adevarat spectacol pe cer, avand in vedere ca Luna este foarte aproape de Pamant, motiv pentru care mai este numita și Super Luna. Luna Plina este un moment in care proiectele noastre ajung la maturitate, este…

- Venus (Berbec) careu Saturn (Capricorn): tensiuni in relații In cursul sau in preajma zilei de 3, Venus din Berbec adera la un aspect tensionat de careu cu Saturn din Capricorn, ceea ce inseamna ca relațiile in care nu exista obiective comune și interes pentru evoluție impreuna ar putea experimenta…

- Luna Noua de astazi are loc in Pesti este primul eveniment major al Lunii in timp ce Soarele se afla in Pesti. Soarele si Luna se intalnesc in aceasta zodie emotionala de apa, ultima destinatie a Soarelui din anul astrologic inceput pe 20 martie 2019 o data cu Soarele in Berbec. Tot aici Mercur…

- ”Cunoscand faptul ca, oamenii dezorientați, lipsiți de speranța, fara credința sunt mai predispuși catre «rele», dezinformatorul actioneaza folosind toate mijloacele pentru inlocuirea bunurilor sufletesti cu cele materiale. Pe fondul acestei situatii se inițiaza și alimenteaza vicii, precum trufia,…

- Marte ii favorizeaza pe cei ambitiosi, dorinici de cunoastere si de succces, dar, aflandu-se in zodia Sagetator, poate insemna si reactii exagerate, actiuni riscante si chiar conflicte de idei si nu numai. Urmatorul eveniment important este Luna Plina insotita de eclipsa in zodia Rac, zodie…

- La noapte, din Romania va putea fi urmarita, pe tot parcursul desfasurarii, prima eclipsa de Luna din 2020, o eclipsa prin penumbra. O astfel de eclipsa inseamna ca Luna nu intra de loc in umbra Pamantului. Aceasta va putea fi observata din toata Europa, din Asia, din Australia si din Africa. Fenomenul…

- De pe teritoriul Romaniei poate fi observata pe tot parcursul desfasurarii. O astfel de eclipsa inseamna ca Luna nu intra de loc in umbra Pamantului. Fenomenul astronomic debuteaza la ora 19.08 (intrarea in penumbra) si se incheie la ora 23.12 (cu iesirea completa din penumbra). Faza maxima…