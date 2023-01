Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu invita publicul, in data de 16 decembrie, ora 18:00, la Centrul Cultural Habitus, la evenimentul de lansare a volumului „Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image”. Vor vorbi Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional…

- Stanca” Sibiu (TNRS), aduce atmosfera de sarbatoare in casele noastre cu cele doua premiere pe care le prezinta in luna decembrie: „Țesatorul de vise” – o emoționanta Poveste de Craciun – și comedia savuroasa „Puricele in ureche”. Cele doua premiere din decembrie incheie un an in care Scena Digitala…

- Sarbatorile de Iarna aduc pe scena Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, pentru al 14-lea an consecutiv, spectacolul „Țesatorul de vise – Poveste de Craciun”, regizat de Florin Coșuleț, de data aceasta intr-o varianta noua, centrata in jurul colindului, al tinereții și al intalnirii. Jucata cu casa…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) ofera publicului spectacole in fiecare din cele cinci zile ale minivacanței de 1 Decembrie. Secția germana a TNRS va prezenta premiera „antigona. un requiem”/„antigone. ein requiem”, de Thomas Kock, dupa Sofocle, regia Florin Vidamski. „Suntem in permanența…

- Doua spectacole ale Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, „Mama” și „Trei surori”, fac parte din programul celei de-a 32-a ediții a Festivalului Național de Teatru, care se va desfașura intre 5 și 13 noiembrie in București. „Mama”, de Marta Barcelo, regia Mariana Camarașan, este programat in 11…

- Scena Digitala, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), ofera abonaților doua noi spectacole extraordinare in luna noiembrie: „Romeo și Julieta” și „Caii cerului”. Unul dintre regizorii teribili contemporani, Andriy Zholdak, a pus in scena, la Naționalul sibian,…

- Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) ofera publicului, in luna noiembrie, un program cu 19 reprezentatii. Din aceasta luna, reprezentatiile programate in zilele de sambata si duminica vor incepe la ora 17.00. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Scena Digitala, platforma online de teatru-film a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), ofera abonaților sai, in luna octombrie, doua spectacole noi: „RUG”, de Gyorgy Dragoman, regia Armin Petras, și „Flacara nopții”, o producție a Barcelona Flam