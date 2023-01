Stiri pe aceeasi tema

- Record de temperatura in București. Miercuri, 18 ianuarie, au fost inregistrate 20 grade Celsius, maxima absoluta atinsa in Capitala in ultimii 22 de ani. In Romania, cele mai calduroase sase luni de ianuarie din istoria masuratorilor au fost inregistrate in ultimii 40 de ani. „Chiar daca ianuarie…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 - 17.01.2023 ORA 08:00Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura minima va fi de 0...2 grade.PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.01.2023 ORA 08:00 - 19.01.2023…

- Azi, in prima zi a Noului An, temperatura resimțita a ajuns la 13 grade Celsius, una anormal de ridicata pentru prima zi din ianuarie, fiind mai degraba o temperatura specifica primaverii. De altfel, și natura s-a ”pacalit” cu aceste temperaturi, pe langa obișnuiții ghiocei care iși fac apariția la…

- Meteorologii au emis o noua prognoza pentru zilele care urmeaza. Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au subliniat ca vom avea temperaturi record la inceput de an. Experții vorbesc de o vreme ,,atipica”, avand in vedere ca este iarna și nu ninge, iar mercurul din termometre…

- Valul de aer polar a adus ger naprasnic in Romania. La Varful Omu, marți dimineața, a fost inregistrat un record de temperatura: minus 20 de grade Celsius. In majoritatea regiunilor au fost temperaturi scazute.

- Ziua a inceput cu temperaturi sub pragul inghețului in cea mai mare parte a țarii și cu un record de minus 20 de grade Celsius la Varful Omu. In timpul zilei, valorile termice cu greu vor mai trece de 5 grade.

- Cea mai scazuta temperatura din aceasta toamna s-a inregistrat de dimineata la Intorsura Buzaului, minus 6,4 grade Celsius. Frig a fost și la Toplița ori Joseni, unde mercurul a coborat pana la minus 5 grade.