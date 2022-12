Stiri pe aceeasi tema

- Calendar ortodox decembrie 2022. Luna decembrie este una dintre cele mai așteptate luni ale anului, și asta pentru ca este plina de sarbatori religioase importante, mult așteptate de credincioșii ortodocși. Popular, luna decembrie se mai numește luna lui Undrea. In aceasta luna, romanii au parte de…

- Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor. Semnificații, tradiții și obiceiuri legate de sarbatoarea din 30 noiembrie In 30 noiembrie, se face pomenirea Sfantului Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. Considerat „Ocrotitorul Romaniei” sau „Patronul spiritual al romanilor”, Sfantul Andrei…

- Credinciosii il praznuiesc miercuri pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si a vremii. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei (nume care deriva din…

- Pachetele se pregatesc de acasa și se impart impreuna cu o lumanare. De asemenea, se face un pomelnic cu numele celor adormiți care va fi citit de catre preot in timpul slujbei. Odata cu pomelnicul, preotului i se va da și un prosop, tamaie și carbuni. Imediat dupa slujba, se merge la cimitir unde se…

- Halloween: sarbatoarea de la sfarșitul lunii octombrie. Semnificații, superstiții, tradiții din diferite colțuri ale lumii Halloween este una din sarbatorile cele mai populare in SUA, alaturi de Craciun si de Ziua Recunostintei. A fost preluata in timp de multe popoare din lumea occidentala. La origine,…

- Numita și Festivalul Luminilor, Diwali este cea mai importanta și frumoasa sarbatoare din India, marcand inceputul noului an hindus. Aceasta a fost marcata pe 24 octombrie 2022 dar petrecerile țin cinci zile.

- Moșii de toamna 2022: cand va fi Sambata Morților in acest an. Tradiții, superstiții, obiceiuri Moșii de toamna 2022: in ziua „Mosilor de toamna” se face pomenirea celor adormiti. Este cunoscuta și sub denumirea de Sambata Morților. In aceasta zi se fac rugaciuni pentru comemorarea celor plecați dintre…

- Acoperamantul Maicii Domnului 2022. Este o sarbatoare importanta pentru Biserica și creștinii de pretutindeni, respectata cu strictețe. Acoperamantul Maicii Domnului este praznuita in calendarul creștin ortodox pe 1 octombrie cu cruce roșie. Acoperamantul Maicii Domnului 2022. Tradiții și obiceiuri…