- Vestul Europei este sub ape. Inundatiile au devastat mai multe regiuni din sud-vestul Germaniei. Tara a intrat deja in alerta, iar cancelarul Olaf Scholz a vizitat orasele afectate. Si in mai multe zone din Belgia, Franta si Olanda puhoaiele au lasat in urma dezastru. In regiunea Saarland, din Germania…

- Un acord privind un guvern de coalitie in Olanda a fost convenit, a anuntat miercuri liderul extremei drepte olandeze Geert Wilders, la aproape sase luni de la victoria sa electorala, transmit AFP si Reuters.

- Un front de aer rece, cu ploi, vijelii și vant puternic, traverseaza Europa de la vest la est, in aceste zile, si se indreapta spre Romania. Dupa valul de aer tropical care adus in tara noastra recorduri de temperatura, dimineata de 15 aprilie fiind cea mai calduroasa din istorie, urmeaza o racire accentuata,…

- Alexandru Panișoara de la Partidul Ecologist Roman a depus o plangere penala impotriva medicului Catalin Cirstoiu, candidatul comun la PSD-PNL la Primaria Capitalei. Este o sesizare facuta de Alexandru Panișoara care a intrat in lupta pentru Primaria Capitalei ca reprezentat al formațiunii PER (Partidul…

- Coalitia de guvernare PSD-PNL se reuneste luni de la ora 11.00 pentru a definitiva candidaturile ce vor fi sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei dar si sa stabileasca daca vor merge cu candidati comuni si lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase municipiu din tara, precum…

- Alpine, echipa de Formula 1 care aparține de Renault, traverseaza momente delicate. Francezii au inceput catastrofal sezonul 2024 și demisiile recente au produs o serie de schimbari structurale in cadrul echipei. In 2021, Alpine visa sa lupte la titlul mondial „in termen de 100 de curse de la introducerea…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat miercuri, ca mai mult de 60% dintre romani vor comasarea alegerilor. El a adaugat ca „lumea s-a saturat de schimbari bruște” și ca romanii vor o continuitate a guvernarii. De asemenea, Coaliția a decis strategia comuna pentru alegeri, iar la ora 16.00…