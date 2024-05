Anca Lungu nu are nevoie de prea multe prezentari caci, deși nu mai poate fi vazuta la fel de des ca inainte pe micul ecran, fosta prezentatoare TV este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața ei. Recent, a facut publica o fotografie in care apare alaturi de iubitul ei, Harry Arampatzis, pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes.