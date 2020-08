Stiri pe aceeasi tema

- Continua sa apara reacții pe scena politica, dupa ce s-a aflat ca Guvernul preconizeaza majorarea in etape a alocațiilor copiilor, in condițiile in care parinții așteptau dublarea sumei acordate de stat. De aceasta data, social-democrata aflata in fruntea Primariei Capitalei a fost cea care s-a pronunțat…

- Joi, 16 iunie, polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice au organizat o ampla acțiune, in colaborare cu polițiștii de ordine publica și cu reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. Activitațile desfașurate au vizat prevenirea și combaterea…

- Macelarii, comerciantii de fructe, legume si branzeturi, printre cei care au inregistrat cele mai mari vanzari dupa perioada de izolare, acestea fiind printre afacerile locale care estimeaza cresteri si in continuare, arata un studiu Mastercard, relateaza News.ro.Citește și: George Soros vrea…

- ”Macelarii, comerciantii de fructe, legume si branzeturi sunt printre cei care au inregistrat cele mai mari vanzari dupa perioada de izolare si este probabil ca aceasta tendinta sa se mentina si in continuare”, conform studiului derulat de Mastercard. 63% dintre romanii care au iesit la cumparaturi…

- Iata cu isi momeste potentialii votanti(cei sarmani care s-ar bucura de o mana de legume sau fructe gratuite): Caracterele nobile se cern in vremuri aspre! Pandemia ne-a facut mai deschiși și mai uniți, mai generoși și mai atenti la nevoile celor din jur. Un nou exemplu sunt “Tarabele Cu Bine”, pe care…

- La data de 18 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj au fost sesizati de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Simleu Silvaniei despre faptul ca persoane necunoscute au pus in circulatie doua bancnote din cupiura de 100 USD, susceptibile…

- Unitațile de invațamant preșcolar de stat pot fi redeschise in perioada vacanței de vara a copiilor in baza Art. 11 din Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 28/11.06.2020, precum și in baza Ordinului comun al ministrului sanatații, ministrului educației și cercetarii și ministrului…

- In perioada 18 mai - 30 noiembrie 2020, in sectoarele capitalei vor fi organizate iarmaroace pentru comercializarea produselor agroalimentare, anunța Primaria municipiului Chișinau. O dispoziție in acest sens a fost semnata de catre primarul general Ion Ceban.