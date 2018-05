Luna Amara a lansat single-ul „Viu”

Stiri pe aceeasi tema

- Luna Amara celebreaza esentialul si autenticitatea odata cu lansarea single-ului „Viu”, printr-un concert acustic, care se va tine sambata, 12 mai, la Clubul Taranului. Noua piesa a formatiei Luna Amara compune treptat ideea fatalitatii omului modern si reda prin interogatii retorice o intreaga epopee…

- "King" apare la aproximativ doi ani de la lansarea hitului internațional "California", care i-a adus artistului locul 1 in topurile radiourilor din peste 20 de țari precum Rusia, Turcia, Bulgaria și multe altele din Europa de Sud-Est, locul 3 in topul audiențelor radio și TV din Romania, zeci de…

- Artista ce la doar 15 ani a adunat peste 50 de milioane de vizualizari revine cu un nou single – Un pic, un pic. Compus in studio-urile DeMoga de catre Theea Miculescu si Andrei Barbu, “Un pic, un pic” este primul single din 2018 al artistei si vorbeste despre o poveste de dragoste adolescentina. Proiectul…

- Trupa Holograf a lansat o varianta noua a piesei „Da-mi iubirea ta”. „I Need Your Love” este o colaborare cu Ethan Fay, un cunoscut muzician din Los Angeles. Piesa a fost nominalizata la doua categorii in cadrul concursului „International Songwriting Competition” din SUA, din juriul caruia fac parte…

- „Luni erai” este cel mai recent single lansat de Daiana, pentru care a lucrat in ultima perioada. Printre orele de la scoala, programul Daianei mai include si cursurile de canto, antrenamentele de dans si coregrafiile special pregatite, dar si sesiunile de studio. Pentru single-ul „Luni erai”, tanara…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- “Te iubesc!” este noul single compus de Gino (muzica și text). Gino este licentiat in muzica, cu studii de chitara si canto, cu experiența muzicala din anul 1999, finalist de doua ori la Festivalul de Muzica Usoara de la Mamaia, in anii 2008 și 2012, atat la secțiunea interpretare, cat și la cea de…

