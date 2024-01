Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe și cel de Interne au avut o ieșire comuna, intr-o emisiune la Antena3, in care au subliniat ca Romania este „stat membru Schengen”, iar decizia statelor UE din decembrie este o „victorie politica”. Cu toate acestea, Romania a obținut doar aderarea din martie cu frontierele maritime…

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, și ministrul de Interne, Catalin Predoiu, considera ca Romania este in spatiul Schengen, in temeiul deciziei Consiliului European, care a admis aderarea țarii noastre cu granițele aeriene și maritime. Totuși, cei doi oficiali admit ca mai este un pas de facut,…

- Luminita Odobescu a declarat, joi seara, la un post TV, ca a fost o munca de echipa aderarea la Spatiul Schengen cu zona aeriana si maritima. ”Eu spun ca suntem in Schengen pentru ca, daca ne uitam la textul deciziei publicate joi, spune despre aplicarea integrala a acquis-ului Schengen. Mai avem o…

- Dupa ani de așteptare, primii pași pentru ca țara noastra sa devina membru al spațiului Schengen au fost facuți. Incepand cu luna martie a anului viitor, Romania va intra in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Nicolae Ciuca: „Cel mai important proiect de țara, dupa ce am devenit membri…

- Austria a tinut sa reaminteasca joi ca deschiderea spatiului maritim si aerian european pentru Romania si Bulgaria nu constituie o apartenenta deplina la spatiul Schengen si nu a prezentat un calendar de implementare, transmite France Presse, citata de Agerpres."Schengen Air inseamna ca pasagerii care…

- Președintele Klaus Iohannis și Guvernul PSD-PNL „ne vand o infrangere pe post de victorie”, dupa anunțul privind intrarea Romaniei in Schengen, dar doar cu granițele aeriene și maritime, spune deputatul Ionuț Moșteanu. Negocierile pentru intrarea terestra, cea mai importanta, continua inca. „Romania…

- Comunicarea cu Austria pe dosarul Schengen s-a imbunatatit in ultima perioada, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, citata de Agerpres.Sefa diplomatiei romane face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu, aflat in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii.…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, i-a primit, la sediul MAE, pe reprezentanții Grupului ambasadorilor arabi acreditați la București, in fața carora a subliniat ca este necesara eliberarea tuturor ostaticilor din Fașia Gaza precum și repatrierea acelor romani din Gaza care vor…