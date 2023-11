Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul agreat al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Giles Portman, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare.

- Ministrul Afacerilor Externe Luminita Odobescu l a primit vineri, 17 noiembrie 2023, pe ambasadorul agreat al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Giles Portman, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare. Ministrul Afacerilor Externe Luminita Odobescu l a primit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut vineri o convorbire telefonica cu secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth si dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, James Cleverly, ocazie cu care cei doi oficiali au evaluat situatia de securitate…

- Excelența sa Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a intalnit luni, la București, cu doamna Simona Bucura – Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale. Discuțiile au fost axate pe proiectele comune, in special pe transferul drepturilor de pensie ale…

- Continue reading Primirea de catre ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, Andrew Noble, in vizita de ramas bun at Info real.

- Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, a fost primit, vineri, in vizita de ramas bun, de catre ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Luminita Odobescu…

- Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, a fost primit, vineri, in vizita de ramas bun, de catre ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Luminita Odobescu…

- In data de 11 octombrie 2023, Catalin Predoiu, viceprim ministru, ministru al Afacerilor Interne, l a primit, la sediul Guvernului, pe Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, in vizita de ramas bun, cu ocazia incheierii mandatului acestuia in Romania.…