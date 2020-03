Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, a fost informat, la finalul audierilor, ca are calitatea de suspect in dosarul de șantaj și trafic de influența de la PSD Caraș-Severin. „Niciodata conducerea centrala nu s-a bagat in deciziile pe care le ia organizația județeana de partid. Incepand…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin au dispus, la data de 28 februarie 2020, efectuarea urmaririi penale fața de 16 persoane, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, șantaj,…

- Actorul Florin Petrescu a fost chemat la DNA pentru a fi audiat. Actorul cunoscut drept Axinte a ajuns in urma cu putin timp la sediul DNA, aici unde este chemat sa dea declaratii intr-un dosar de trafic de influenta.

- Astazi, 14 februarie 2020, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Bistrita Nasaud, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud, au realizat prinderea in flagrant a unei persoane fara calitate speciala, in timp…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului instantelor de judecata. Tribunalul Botosani a…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Florin Turcanu, unul dintre vechii baroni care au activat in PNL, a fost condamnat, miercuri, la patru ani si trei luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, potrivit portalului…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albeștii de Argeș au depistat un barbat de 65 de ani, din aceeasi localitate, care conducea un ATV pe raza localitatii de domiciliu, fara a poseda permis de conducere. Totodata, acesta se afla sub influenta alcoolului, in urma testarii cu aparatul etilotest…

- Subcomisarul Valentin Vezeteu, seful Serviciului Sistematizari din Politia Capitalei - Brigada Rutiera, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Brasov intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si dare de mita. Acesta ar fi primit un sejur de 1.100 de lei…