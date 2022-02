Luminile și umbrele repunerii profesorului Mircea Beuran în funcția de șef al Secției de Chirurgie de la Spitalul Floreasca Curtea de Apel București a decis saptamana trecuta ca profesorul Mircea Beuran trebuie repus in funcția de șef al Secției de Chirurgie, iar Spitalul Floreasca este obligat sa ii plateasca și despagubiri. Numai ca, cei care au pus umarul la aceea vreme la demiterea profesorul Mircea Beuran nici usturoi n-au mancat și nici gura nu le miroase, dar, in schimb, vor trebui sa raspunda la cele zece intrebari pe care PUTEREA le-a pus la vremea respectiva. Remember decembrie 2019 Povestea demiterii profesorului Mircea Beuran a inceput imediat dupa instalarea cabinetului Orban, mai exact dupa ce intrase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

