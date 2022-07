Lumea se coace, la propriu. Avertismentul NASA după analiza lunilor iunie și iulie In iunie și iulie 2022, valurile de caldura au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, iar temperaturile au depașit 40 de grade Celsius in unele locuri și au doborat multe recorduri vechi, scrie earthobservatory.nasa.gov . Harta de mai sus arata temperaturile aerului la suprafața in cea mai mare parte a emisferei estice la 13 iulie 2022. Ea a fost realizata prin combinarea observațiilor cu o versiune a modelului global Goddard Earth Observing System (GEOS), care folosește ecuații matematice pentru a reprezenta procesele fizice din atmosfera. “Deși exista un model clar al unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

