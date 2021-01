Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 1 februarie 2021, orele 11.00, Biblioteca Judeteana „I. H. Radulescu” Dambovita si Colegiul National „Constantin Cantacuzino” din Targoviste organizeaza Post-ul Ziua lui Caragiale, serbata online la Biblioteca Județeana Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe 15 ianuarie – Ziua Culturii Nationale, Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, ofera acces gratuit in muzeele din municipiul Targoviste (Ansamblul Monumental „Curtea Domneasca”, Muzeul Tiparului si al Cartii Vechi Romanesti, Muzeul „Casa Romantei”,…

- In perioada Craciunului, se pot vizita muzeele din cadrul Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste. The post Muzeele din cadrul Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, sunt deschise in perioada 25 – 27 decembrie 2020 first appeared on Partener TV .

- Comunicat de presa: In minivacanta de 1 Decembrie, Consiliul … Post-ul Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște deschide patru noi expoziții temporare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, … Post-ul Acces gratuit, pe 1 decembrie, la muzeele din Targoviste și Ansamblul de la Potlogi. Condițiile de vizitare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salvarea Combinatului de Oțeluri Speciale (COS) Targoviște sau mai bine … Post-ul Președintele Sindicatului ,,Valahia’’ Targoviște recunoaște meritul PNL in salvarea COS Targoviște! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Unul dintre cele mai apreciate muzee dambovitene si-a redeschis portile. Este vorba despre Muzeul de Etnografie si Folclor Pucioasa, unitate aflata in componenta Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste (CNMCD), care in ultimele luni a fost inchisa pentru lucrari de reorganizare a spatiului…

- Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste modifica programul de vizitare … Post-ul Trei dintre muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște iși schimba programul de vizitare apare prima data in Gazeta Dambovitei .