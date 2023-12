Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis duminica presedintelui rus Vladimir Putin ''nemultumirea'' sa fata de votul Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in favoarea unei incetari a focului intre Israel si miscarea terorista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, transmit AFP si Reuters.

- ''Razboiul just'' al Israelului in Fasia Gaza ''pentru a elimina'' Hamas va continua, a declarat sambata seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutand ''pozitia adecvata adoptata de Statele Unite in Consiliul de Securitate al ONU'', transmite France Presse.''Celelalte tari trebuie sa inteleaga…

- In ultimele decenii, discuțiile privind conflictul israeliano-palestinian la ONU au prezentat aceeași dinamica de baza: Statele Unite iși folosesc dreptul de veto pentru a bloca criticile la adresa Israelului in Consiliul de Securitate, in timp ce statele arabe mobilizeaza țarile in curs de dezvoltare…

- Organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca a sesizat Curtea Penala Internationala (CPI) pentru "crime de razboi comise impotriva jurnalistilor" in teritoriile palestiniene si in Israel, scrie Agerpres preluand AFP."RSF a depus o plangere pentru crime de razboi la…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promis din nou sprijinul american pentru Israel și in același timp a condamnat Hamas, intr-o discuție cu Benjamin Netanyahu. Biden a spus ca atrocitațile comise de Hamas ii fac pe cei de la ISIS sa ”para ceva mai raționali”. De asemenea, Biden susține ca atacul asupra…

