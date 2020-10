Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Igor Dodon este creditat cu 41,7- din intentiile de vot, iar Maia Sandu, cu 24,5- din preferinte, potrivit rezultatelor sondajului, facute publice marti la Chisinau. Cei doi sunt urmati de Andrei Nastase cu 12,2- din intentiile de vot, Renato Usatii cu 8,6- si Violeta Ivanov, cu 6,1- dintre…

- Candidatul formațiunii "Partidul Nostru", Renato Usatii, anunța ca va participa la dezbateri electorale doar alaturi de Igor Dodon și Maia Sandu. Potrivit lui Usatii, candidatul independent și cel desemnat de PAS ar fi principalii sai oponenți.

- Candidatul Platformei DA la funcția de președinte, Andrei Nastase, susține ca abia așteapta sa participe la dezbateri electorale alaturi de Maia Sandu și Igor Dodon, favoriții campaniei prezidențiale conform mai multor sondaje de opinie, scrie cotidianul.md. Intr-un live pe pagina sa de Facebook, Nastase…

- In Republica Moldova a inceput vineri campania electorala pentru alegerile prezidentiale preconizate la 1 noiembrie, intr-un context marcat puternic de recrudescenta epidemiei de COVID-19, in timp ce factorul geopolitic este la fel de important in acest scrutin ca la toate alegerile desfasurate in…

- Igor Dodon nu accepta sa fie suspendat din funcție pe perioada campaniei electorale, pentru ca, spune el, nici intr-o alta țara nu se intimpla acest lucru. „Niciun președinte de țara nu a fost obligat sa iasa din partid, niciun președinte de țara nu s-a suspendat in perioada campaniei electorale. Acum…

- Tusk spune ca a avut prilejul de a-i cunoaste pe moldoveni atat din calitatea de fost premier al Poloniei, cat si din cea de fost șef al Consiliului European, atat in cadrul vizitelor sale oficiale de la Chișinau, dar și mai puțin oficiale de la Cricova. Liderul PPE sustine ca i-a ajutat pe…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase este de parerea ca o evoluție negativa a pandemiei de Covid-19 ar trebui sa determine clasa politica sa ia o decizie de amânare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020. „Daca un singur om este pus în pericol, trebuie sa…

- Șeful statului, Igor Dodon, se bucura in continuare de cea mai mare incredere din partea populației Republicii Moldova, aproape 28%. Acesta este urmat, in topul increderii, de lidera PAS, Maia Sandu, cu 18,7%. Cel puțin așa arata datele unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor…