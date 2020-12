Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat miercuri omenirea, intr-un discurs sustinut la Universitatea Columbia din New York, sa "repare" planeta in fata incalzirii climatice, simultan cu reconstruirea post-COVID a unei "lumi noi", informeaza AFP si dpa. "Echilibrul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se declara "usurat" ca Armenia si Azerbaidjanul au ajuns la un acord, sub egida Rusiei, pentru incetarea ostilitatilor in Nagorno-Karabah, a declarat marti purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, potrivit AFP."Obiectivul nostru constant este…

- Treizeci si doi de jurnalisti si colaboratori ai media au fost ucisi de la inceputul anului, conform Reporteri fara Frontiere (RSF), care precizeaza ca numarul este in scadere fata de 2019 din cauza crizei sanitare, dar ramane ingrijorator, relateaza AFP.Cu ocazia 'Zilei internationale a sfarsitului…

- Dian Popescu are mana libera sa ia orice decizie care sa fie in favoarea PNL Gorj! Asta a fost decizia la nivel central luata ieri in cadrul Consiliului National Executiv al PNL. Presedintele PNL Gorj spune ca va putea avea discutii acum si cu PD-L s...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat joi ca pandemia de coronavirus a scos in evidenta "negarea continua a drepturilor femeilor", transmit dpa, EFE si Xinhua, potrivit Agerpres.Lumea nu si-a indeplinit deocamdata "viziunea ambitioasa" in ce priveste drepturile femeilor stabilita…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut din nou vineri ''o incetarea imediata a ostilitatilor'' in Nagorno-Karabah, unde luptele se intensifica, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, secretarul general al ONU ''regreta profund ca partile beligerante continua operatiunile…

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, spune ca omenirea trebuie sa opreasca "razboiul impotriva naturii", pentru ca acesta deschide calea pentru aparitia unor boli precum COVID-19, potrivit DPA, anunța AGERPRES."O consecinta a dezechilibrului nostru cu natura este aparitia de boli letale…

