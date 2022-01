Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul progresiv este o opțiune in aceasta guvernare, reiese din declarațiile ministrului Finanțelor, Adrian Caciu, la Profit News TV. „Este o opțiune. Toata țarile din Europa, daca ne uitam care sunt rezultatele impozitului progresiv, o sa facem dezbateri publice, sa ințeleaga chiar și cei care…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat ca Alianta respinge „categoric notiunea reaparitiei sferelor de influenta in Europa”, intr-o discutie cu jurnalisti din Romania dupa reuniunea consiliului NATO cu Rusia la Bruxelles, privind detensionarea situatiei de la granita Ucrainei.

- Vor urma din nou momente dificile foarte curand, cand Romania va intra in al 5-lea val pandemic, este de parere medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara. "Il vom depași și pe acesta, dar cu pierderi de vieți omenești", avertizeaza Musta.

- Anul 2021 a adus recorduri nemaivazute pe piata de energie, cu preturi mai mari de peste zece ori fata de anul trecut in toata Europa, Romania fiind una dintre cele mai afectate tari, avand o putere de cumparare mult mai mica. Din pacate, nimeni nu stie cu exactitate daca scumpirile se vor opri sau…

- La primul panel al conferintei cu tema "Consolidarea profilului Romaniei ca actor proactiv pentru asigurarea securitatii in regiunea Marii Negre", organizata de Statul Major al Apararii, a participat si general-locotenent in rezerva Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA in Europa, care a subliniat…

