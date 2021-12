Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt profund îngrijorate de dovezile ca Rusia a facut planuri pentru mișcari agresive semnificative împotriva Ucrainei, adaugând ca planurile Rusiei includ eforturi de destabilizare a Ucrainei din interior,…

- Poliția de frontiera poloneza anunța, miercuri, ca un grup de migranți a spart gardul de sarma ghimpata de la granița țarii și a incercat sa patrunda forțat in țara. Intr-o postare pe Twitter, autoritațile poloneze spun ca atacul a fost „supervizat” de forțele bieloruse și ca migranții au atacat cu…

- Guvernul Estoniei a convocat miercuri 1.700 de rezervisti pentru un exercitiu militar neanuntat, care va include instalarea unui gard de sarma ghimpata de-a lungul a 40 de kilometri de granita cu Rusia. Exercițiul are loc in contextul intensificarii crizei migrantilor in Belarus.

- Polonia urmeaza sa inceapa - in decembrie - sa construiasca un zid la frontiera cu Belarusul, unde sunt comasati in prezent numerosi migranti, si sa-l termine de construit in primul semestru din 2022, anunta Ministerul polonez de Interne, relateaza AFP, conform AGERPRES. ”Intreprinderea pe…

- Un grup de migranți a invadat Polonia. Aceștia au dat jos gardul de sarma jos, la granița cu Belarus, scrie presa rusa. Potrivit sursei, refugiații care se aflau in padure au spus ca se indreptau spre Germania.

- Uniunea Europeana nu va finanta „garduri de sarma ghimpata si ziduri” la frontiere pentru a impiedica venirea migrantilor, așa cum au cerut 12 tari, printre care Lituania si Austria, a spus vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Sute de imigranți ilegali au luat cu asalt granița Poloniei. Aceștia au inceput sa distruga gardul cu sarma ghimpata de la frontiera cu Belarus, folosind bate. Insa polițiștii de frontiera polonezi au ripostat.

