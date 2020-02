Stiri pe aceeasi tema

- Lumea intreaga este in alerta din cauza viruslui fara leac, transmite observator.tv. Sase chinezi cu cetatenie romana au aterizat pe aeroportul din Otopeni, ieri. Odata ajunsi la Bucuresti, au fost supusi unei proceduri speciale.Alti patru romani din China se vor intoarce in tara in urmatoarele zile,…

- Jucatorii Thomas Muller (Bayern Munchen) si Mats Hummels (Borussia Dortmund) fac parte din lotul largit al Germaniei pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza L’Equipe potrivit news.roPe lista preliminara se afla 50 de fotbalisti. Lotul definitiv va fi anuntat la finalul sezonului.…

- Ȋncepe perioada de ȋnregistrare a aplicațiilor studenților care doresc sa lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vara. Anunțul este facut de Agenția Naționala a Ocuparii Forței de Munca pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada…

- Un copil de șapte ani a reușit sa impresioneze intreaga planeta cu talentul sau. Puștiul caștiga acum zeci de mii de dolari intr-un minut și experții din toata lumea il cauta! Cine este Mikail Akar, puștiul minune din Germania?

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iata o intrebare cardinala. La care eu, unul, in calitate de analist, ma simt obligat sa dau raspuns. Chiar daca autoritațile tac. Ei bine, ne aflam in razboi. Intr-un razboi de acum declarat. Și despre care cetațenii acestei țari nu au aflat mai nimic. Inca. Iata in ce…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul britanic Catherine Anne Marridale, nascuta cin 1959, a aratat in studiile sale un interes special pentru Rusia. Intr-un interviu acordat ziarului „The Independent” spunea ca a inceput sa studieze limba rusa la școala și a vizitat țara prima oara la 18 ani. Mai tarziu…

- O declaratie pe care o va adopta parlamentul german, ca parte a unui acord cu Namibia ce face referire la atrocitatile comise in aceasta tara pe vremea cand era colonie a Germaniei in Africa, va include pentru prima data si termenul de ''genocid'', relateaza joi agentia EFE, potrivit Agerpres.Este…

- Ecologistii germani, reuniti in congres la Bielefeld, au reales cu o vasta majoritate in fruntea partidului tandemul format din Annalena Baerbock si Robert Habeck si si-au reafirmat ambitia de a se pozitiona ca formatiune guvernamentala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: GALERIE…