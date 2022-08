Lume multă la Mânăstirea Nicula Aproape 2000 de credincioși din toata țara – dupa cum estimeaza jandarmii – s-au adunat in noaptea de sambata spre duminica, la Manastirea Nicula din județul Cluj pentru a participa la slujba ținuta de preoți și calugari cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. Toți vor sa fie prezenți la slujbe, sa atinga icoana Maicii Domnului, despre care se spune ca e facatoare de minuni, sa participe la marele praznic al sarbatorii Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august. Aceasta este o sarbatoare foarte importanta a creștinatații. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

