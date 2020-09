Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat marti Biserica Catolica de sustinere a opozitiei si a manifestatiilor care contesta realegerea sa in urma scrutinului din 9 august, potrivit agentiei BelTA, citata de EFE.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a primit miercuri juramintele de investire din partea noilor ministri al afacerilor externe si al sanatatii, in conditiile in care Polonia urmareste cu mare atentie situatia din tara vecina Belarus si incearca sa tina epidemia de coronavirus sub control, informeaza…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat, sambata, ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii participanti la aceste actiuni vor fi concediati, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA. ''Daca o fabrica nu lucreaza atunci…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus joi presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca orice presiune asupra conducerii din Belarus sau amestec extern in afacerile interne sunt contraproductive, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.Cele…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri ca nu exista niciun motiv de preocupare privind situatia de la frontiera Poloniei cu Belarus dupa ultimele declaratii ale lui Aleksandr Lukasenko, in timp ce presedintele lituanian Gitanas Nauseda i-a cerut liderului belarus sa nu recurga la…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri ca nu exista niciun motiv de preocupare privind situatia de la frontiera Poloniei cu Belarus dupa ultimele declaratii ale lui Aleksandr Lukasenko, in timp ce presedintele lituanian Gitanas Nauseda i-a cerut liderului belarus sa nu recurga la…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat miercuri guvernului sa puna capat tulburarilor in tara si sa intareasca frontierele, in a 11-a zi de proteste ale opozitiei care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale de la 9 august, relateaza AFP. ‘Nu trebuie sa mai avem tulburari la Minsk.…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, care a fost proclamat invingator in urma unui scrutin controversat, marcat de manifestatii antiguvernamentale reprimate violent, transmite AFP.