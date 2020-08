Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat luni ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa Belta. ''Nu ar trebui niciodata sa…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat luni ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa Belta. ''Nu ar trebui niciodata sa va asteptati…

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca nu va permite ca „tara sa fie rupta in bucati”, iar autoritatile vor avea „un raspuns adecvat” impotriva protestatarilor. Potrivit lui, exista semnale ca opozitia si protestele sunt conduse din exteriorul tarii. El a accentuat ca nu va ceda puterea…

- Fortele de ordine detin "controlul asupra situatiei" in Belarus, unde manifestatii neautorizate au fost dispersate violent dupa alegerile prezidentiale tensionate desfasurate duminica, informeaza agentia oficiala de stiri Belta, citata de AFP. "Politia controleaza situatia in legatura…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, se confrunta cu proteste masive si are dispute cu Rusia, in contextul in care incearca sa obtina un nou mandat, comenteaza cotidianul britanic The Guardian, observand ca liderul autoritarist de la Minsk este supus unor presiuni fara precedent, anunța…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca retinerea celor 32 de mercenari, cetateni ai Rusiei, este o situatie exceptionala si l-a insarcinat pe directorul KGB, Valeri Vakulcik, sa faca interpelari catre organele de stat din Rusia pentru a clarifica „ce se intampla”.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, 65 de ani, a declarat, marti, ca a fost infectat cu noul coronavirus, dar ca nu a avut niciun fel de simptome si deja s-a vindecat, informeaza Agerpres."Astazi va intalniti cu un om care a reusit sa supravietuiasca coronavirusului pe picioare. Doctorii…

- Pandemia de coronavirus COVID-19 a „doborat” economia globala, iar miliardarii, companiile multinationale și mai multe State au pus in buzunar „trilioane de dolari”, a declarat sambata, Președintele Belarusului , Alexander Lukashenko. Lukashenko a facut aceasta de declarație in timpul unei calatorii…