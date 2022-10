Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Aleksandr Lukașenko spune ca ar fi absolut „lipsit de sens” din partea Ucrainei sa „deschida un nou front la granița cu Belarus”, și a acuzat Occidentul ca „impinge” Ucraina sa atace Belarusul.

- Aleksandr Lukasenko a acuzat Polonia, Lituania si Ucraina ca pregatesc atacuri "teroriste" in Belarus, relateaza AFP. "Pregatirea in Polonia, Lituania si Ucraina a luptatorilor, inclusiv a radicalilor din Belarus, pentru a efectua sabotaj, acte teroriste si o revolta militara in tara, devine o amenintare…

- Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a acuzat, luni, Polonia și Lituania ca ar pregati „atacuri teroriste” și ca ar incerca sa porneasca „o rebeliune militara” in țara. Inițial, Lukașenko acuzase Ucraina de astfel de intenții, spunand și ca pregatește cu Putin „grupari militare regionale”.

- Aliatul cel mai important al lui Putin, Aleksandr Lukașenko a declarat ca Belarus și Rusia vor desfașura o forța militara comuna ca raspuns la ceea ce el a numit o agravare a tensiunilor la granițele vestice ale țarii, a informat luni, 10 octombrie, agenția de știri de stat Belta , citata de Reuters.…

- Razboi in Ucraina, ziua 180. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, si cancelarul german, Olaf Scholz, au evidentiat, duminica, importanta securizarii cen

- Dictatorul belarus și cel mai bun prieten al lui Putin, Aleksandr Lukașenko, a ordonat armatei si politiei sa se implice la recoltare. De asemeena, acesta a criticat autoritatile locale pentru ritmul slab al campaniei de recoltare, potrivit Anticoruptie.md . Expertul militar ucrainean Oleg Jdanov sustine,…

- Autoritațile de la Berlin nu doresc ca tancurile și echipamentele militare rusești distruse de armata ucraineana sa fie expuse in fața ambasadei Rusiei. Evenimente similare au avut deja loc in mai multe capitale europene. Atitudinea autoritaților din Berlin a fost criticata de ambasadorul ucrainean…