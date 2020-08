Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Manea (23 de ani), fundașul dreapta de la CFR Cluj, a cerut-o de soție pe Irina Deaconescu, cu care se afla intr-o relație de anul trecut. Aflandu-se pe litoral alaturi de Irina, Cristi și-a surprins prietena, care este insarcinata in aproape 8 luni, cerand-o de soție in prezența mai multor apropiați…

- FC Barcelona a castigat la limita, cu scorul de 1-0, derby-ul cu concitadina Espanyol Barcelona, disputat miercuri seara in cadrul etapei a 35-a a campionatului de fotbal al Spaniei, echipa blaugrana apropiindu-se la un singur punct de liderul Real Madrid in urma acestui succes. Atacantul…

- Un tanar din Italia și-a cerut de soție iubita grav bolnava, aflata in spital. Dupa doua zile, femeia a murit. Momentul in care barbatul ingenuncheaza langa patul de spital și o cere in casatorie pe iubita lui a fost filmat, iar clipul s-a viralizat.

- Atacantul echipei Manchester City, Sergio Aguero, s-a accidentat la meciul cu Burnley, si ar putea rata finalul sezonului in Premier League.Atacantul a fost titular la partida de luni, insa s-a accidentat la genunchiul stang, fiind inlocuit la pauza. "El a simtit ceva la genunchi si…

- Luka Jovic nu a avut un sezon foarte bun pentru Real Madrid, insa fanii l-au votat in FIFA 20, cerand un card special pentru Ultimate Team. Atacantul venit in acest sezon din Bundesliga nu a reușit sa se impuna in primul „11” al lui Zinedine Zidane, dar tot a intrat in inima fanilor. Așa ca, in urma…

- Lucian Colareza a vorbit pentru prima data despre partenera lui de viața. Celebrul cantareț a povestit despre cele mai mari sacrificii pe care le-a facut din dragoste pentru aleasa inimii sale și despre modul in care a cerut-o in casatorie.

- „Templul” devine OZN. Real Madrid spera ca in ianuarie 2021 sa revina pe „Santiago Bernabeu”, supus unui superfacelift. Stadionul va avea teren și acoperiș retractabile și costa peste 500 de milioane de euro Real Madrid s-a refugiat, de marți, oficial pe arena „Alfredo Di Stefano”, unde va disputa cele…