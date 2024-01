Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul uruguayan Luis Suarez a semnat un contract pentru un sezon Inter Miami, unde evolueaza si fostii sai coechipieri de la FC Barcelona, Sergio Busquets, Jordi Alba si Lionel Messi, potrivit news.ro.In varsta de 36 de ani, Luis Suarez s-a plans recent de dureri puternice la genunchi, care ii…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a fost desemnat „Sportivul anului” de revista americana Time, a anuntat radioteleviziunea belgiana RTBF. Time a dezvaluit marti numele atacantului argentinian care a bulversat Liga nord-americana de fotbal (MLS) de la sosirea sa in acest campionat. Campionul mondial,…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, l-a comparat pe Bernardo Silva (29 de ani), mijlocașul portughez al „cetațenilor”, cu Lionel Messi (36 de ani), extrema americanilor de la Inter Miami, pe care l-a antrenat la FC Barcelona. Internaționalul lusitan a marcat doua goluri…

- Lionel Messi (36 de ani) a recunoscut ca ar fi putut reveni la Barcelona vara trecuta, acolo unde visa sa se retraga, dar mutarea nu s-a materializat. Dupa ce a caștigat cel de-al optulea Balon de Aur din cariera, Lionel Messi le-a acordat un interviu celor de la L-Equipe. Campionul mondial a declarat…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez este foarte aproape de a semna cu Inter Miami, formația americana la care evolueaza bunul sau prieten Lionel Messi, cu care a fost coleg la FC Barcelona. Suarez, in varsta de 36 de ani, isi va incheia luna viitoare contractul cu formatia braziliana Gremio Porto Alegre,…

