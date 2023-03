Luis Gabriel lansează Amnezie Artistul a incercat un nou stil muzical și se pare ca i-a ieșit de minune! “Frige sangele latin.. vino cu mine, uita de ei”, iși indeamna Luis Gabriel iubita din noul sau videoclip la piesa “Amnezie”. Cunoscutul artist care a facut furori cu “Toate diamantele” și-a facut un obicei din a scoate piesa dupa piesa. Nici nu a lansat bine ”-15 Grade” și “Florile Mele (Raspuns)”, caci acum a trecut la “Amnezie”, melodie pe care o lanseaza in colaborare cu Diamond Records. Luis Gabriel nu și-a schimbat stilul muzical care l-a consacrat dar a incercat acum și altceva iar vocea lui se pliaza cu succes și… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

