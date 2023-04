Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea de catre DNA a unui director din cadrul Agenției Domeniile Statului (ADS.), a scos la lumina aranjamentele incredibile de tip mafiot regizate de catre directorul acestei instituții, George Sava, impus cam pe langa lege de catre ministrul Agriculturii Petre Daea. DNA: Directorul Ionel-Marius…

- El capo di tutui capi din Bolintin, șeful clanului Badalau, Niculae Badalau, a fost eliberat din inchisoare și a fost plasat sub Control Judiciar. Va prezentam imagini in exclusivitate cu Badalau in libertate. Faptul ca locuiește acasa de cateva zile nu inseamna ca Niculae Badalau este liber in totalitate.…