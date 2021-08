Grupul, care mai include operatorii Eurowings, Swiss, Brussels si Austrian Airlines, a anuntat ca pierderea operationala ajustata a scazut cu 43% fata de intervalul similar al anului trecut, la 952 milioane de euro. Analistii anticipau o pierdere de 971 de milioane de euro. Lufthansa a obtinut venituri de 3,2 miliarde de euro, usor sub nivelul de 3,3 miliarde de euro anticipat de analisti. Compania, care a prezentat in iunie planuri pentru revenirea la profitabilitate cu un numar mai mic de avioane si angajati, a aratat ca anticipeaza in continuare o cerere ridicata pentru destinatiile turistice…