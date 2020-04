Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Air France-KLM, salvata cu 11 miliarde de euro de guvernele Franței si Olandei Air France-KLM va primi un ajutor financiar de pana la 11 miliarde de euro din partea guvernelor francez si olandez, in conditiile in care numeroase companii aeriene risca sa intre in faliment din cauza pandemiei.…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa revina la munca incepand de luni si sa reia controlul asupra gestionarii crizei provocate de COVID-19, potrivit informatiilor aparute joi in ziarul Telegraph, transmite vineri Reuters. Externat pe 12 aprilie dintr-un spital londonez unde…

- Netflix a anunțat, miercuri, ca intenționeaza sa imprumute circa 1 miliard de dolari, la o zi dupa ce compania de streaming și-a dublat estimari privind numarul noilor clienți, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Compania intenționeaza sa finanțeze producții originale, sa cumpere conținut și…

- Giganții aerieni ai Europei pica unul cate unul, din cauza pandemiei. Ce se intampla cu Air France, Lufthansa și Austrian Airlines Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA) a avertizat ca numeroase companii aeriene ar putea sa nu supravietuiasca celui de-al doilea trimestru, din cauza crizei…

- ​Compania IT româno-americana UiPath a realizat, pro bono, pentru un spital din Irlanda, un sistem de automatizare software prin care asistentele completeaza automat anumite formulare cu rezultate de la testari, pentru a câștiga timp prețios sa se ocupe de bolnavii de coronavirus COVID-19,…

- Primul ministru britanic Boris Johnson și consilierii sai participa la o conferința de presa la Londra care abordeaza raspunsul guvernului la focarul de coronavirus [Simon Dawson / Pool / Reuters] Regatul Unit va introduce in curand legi de urgența pentru reducerea focarului de coronavirus, inclusiv…

- Producatorul de medicamente Pfizer a anunțat ca a identificat o serie de compuși antivirali pe care ii are in dezvoltare, care au potențialul de a inhiba coronavirusurile și ca ii analizeaza, impreuna cu o terța parte, anunța Reuters.Citește și: Guvernul INTERZICE romanilor sa-și mai creasca…

- Royal Jordanian Airlines a suspendat incepand de miercuri zborurile intre Amman si Roma pana la noi ordine, a anuntat compania intr-un comunicat postat pe site-ul sau, relateaza Reuters.In comunicat se mai precizeaza ca Royal Jordanian Airlines si-a consolidat mai multe zboruri catre destinatii…