Ludovic Orban, victorie în PNL Diaspora Liberalii din PNL Diaspora au votat in unanimitate sustinerea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat la sefia formatiunii. Comitetul de Coordonare al Filialei PNL Diaspora s-a reunit, duminica, la Milano, in sedinta de alegeri pentru a stabili componenta noului Birou Politic. Au fost prezenti delegati din Austria, Belgia, SUA, Italia, Spania, Germania, Olanda, Grecia, […] The post Ludovic Orban, victorie in PNL Diaspora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

