Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat afara niciun membru al PNL dintr-o funcție publica doar pentru ca nu ma susține pe mine. Și astazi aveți reprezentanți ai filialei PNL Bistrita, era minima recunoștința ca acești oameni sa fie numiți in funcțiile de…

- "In '90 eram in clasa a 12-a și, nu știu cați dintre dvs știți unde era sediul PNL in '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum (]n Ramnicu Valcea - N.R.) ... O casuța mica, cu afișe cu Radu Campeanu, inainte de alegeri... Și in 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoara…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 4 iulie, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau, ca Partidul Național Liberal are „niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parca nu s-au nascut aici”, cu referire la partenerii din USR-PLUS.„Nu i-am vazut la drapelul…

- Dupa ce transmisese un mesaj victorios, la ceas de noapte, la finele scrutinului parțial din 27 iunie (VEZI AICI), Ludovic Orban a ieșit de aceasta data in conferința de presa, pentru a susține ca Partidul Național Liberal, pe care il conduce, a caștigat recentele alegeri. ”Am venit sa dau aceasta declaratie…

- Intr-un mesaj pe pagina sa de socializare, deputatul Laurențiu Leoreanu anunța ca iși depune candidatura la funcția de președinte al PNL Neamț, accentuand pe faptul ca reprezinta echipa lui Ludovic Orban. El candideaza și pentru șefia organizației din Roman. Alegerile interne ale unui partid, mai ales…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași ca spitalele trebuie sa foloseasca cei 50 de milioane de euro prevazuți cand el era premier pentru modernizarea circuitelor si instalatiilor. „Stiti foarte bine ca inca din…

- Astazi se implinesc patru ani de cand Ludovic Orban a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, la congresul din 17 iunie 2017. Partidul Național Liberal a ajuns astazi, prin munca fiecarui membru, principalul partid de guvernamant și cea mai mare forța politica de dreapta a Romaniei. Președintele…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan spune ca Ludovic Orban a transformat PNL intr-un „partid caștigator”, a scapat țara de PSD și este „unul dintre cei mai credibili și apreciați lideri de partid din Europa”. Citește și: SURSE PNL - Cum schimbi caii in timpul mersului „In urma…