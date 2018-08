Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca Ciprian Ciucu, consilier general din partea liberalilor, s-a "grabit putin" cu privire la anuntul de a candida la alegerile pentru Primaria Capitalei. "S-a grabit putin. Ar fi trebuit sa discutam la acest Consiliu National (de sambata trecuta - n.r.),…

- "Daca nu as crede ca-l obtin, nu l-as cere. Sunt convins ca am locul meu in aceasta competitie si am sansele mele destul de mari sa obtin acest sprijin", a declarat Ciucu, pentru Agerpres. El a mentionat ca nu stie ca alti colegi din PNL sa-si fi facut publica aceasta intentie. "Nu…

- Consilierul general, Ciprian Ciucu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca va candida la alegeri locale pentru functia de primar general al Capitalei, sustinand ca simte ca are sustinerea PNNL si ca ar face o echipa mai performanta decat cea pe care o are acum actualul edil Gabriela Firea."Cu siguranta…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a taxat ipocrizia primarului general: Gabriela Firea s-a plans ca Opozitia i-a blocat proiectele in Consiliul General, desi PSD si ALDE au majoritate. „Sa mai spun despre ce era la gura ei dupa cele sapte luni ale mele la Ministerul Sanatatii sau dupa un…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu l-a dat in judecata pe Ciprian Ciucu, vicepresedinte PNL Bucuresti, consilier general in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), solicitand instantei ca acesta sa-i plateasca suma de 10.000 de euro pentru presupuse daune de imagine cauzate de o postare…

- Angajatii municipalitatii ar fi fost pusi sa se inchine luni dimineata la moaste aduse la Primaria Capitalei special in acest scop, la cerinta primarului Gabriela Firea, sustine consilierul general PNL Ciprian Ciucu. „Firea a adus moaste in PMB (nu, nu este o gluma). Momente stanjenitoare pentru majoritatea…