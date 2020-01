Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va merge, marti, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, pentru o noua discutie cu seful statului despre alegerile anticipate si cum pot fi declansate. La intalnire participa si ministrul Fondurilor Europene, astfel ca este posibil sa se discute si despre proiectele Executivului.Discutia…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca informația aparuta în spațiul public potrivit careia președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut sa candideze la Primaria Capitalei este „o minciuna gogonata”, scrie Mediafax.„A mai aparut aceasta minciuna. E o minciuna…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi prorogat. "Cel mai probabil, solutia pe care vor merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii", a spus Orban, dupa intalnirea cu presedintele…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a dat avizat favorabil, in ședința de marți, proiectul de lege privind propunerile de buget pentru anul 2020 ale MApN, MAI, SRI, SIE, STS și SPP, potrivit Administrației Prezidențiale. ”Subiectul analizat in cadrul ședinței a fost proiectul cu propunerile de…

- Premierul Ludovic Orban a dezvaluit din intalnirea pe care a avut-o cu șeful statului, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, in aceasta dimineața, punctand ca discuțiile s-au axat pe o coordonare a politicilor publice, așa cum este normal sa se intample intre cele doua puteri in stat: Guvern și Președinție.„Este…

- Florin Cițu, pentru Bloomberg: Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit la peste 4% Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit de la 2,76%, cat a fost ținta asumata la inceputul anului, la peste 4%, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, intr-un interviu acordat Bloomberg,…

- "Asta va depinde de președinții celor doua Camere. Cred ca se poate stabili in cursul zilei de luni audierea. Nu reprezinta o problema. Daca se face audierea luni va fi inainte de audierea cel puțin din comisia de specialitate a Parlamentului European, care din cate știu este programata pentru data…

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…