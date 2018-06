Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca a avut discutii cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe marginea sustinerii motiunii de cenzura, insa a aratat ca Uniunea urmeaza sa decida pozitia...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca o decizie privind votul parlamentarilor liberali in cazul propunerii lui Gabriel Vlase la sefia SIE a fost amanata in Biroul Executiv al partidului. "Am amanat o decizie. Asteptam introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. In functie…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat, luni, ca liberalii vor depune miercuri la Senat o motiune simpla prin care vor cere demisia ministrului Economiei, Dorel Andrusca, din cauza situatiei dezastruoase a companiilor de stat.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune, referitor la decizia CCR, care a stabilit ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca judecatorii au instrumentat o decizie care pare a fi o lovitura de stat si care pune in pericol democratia Romaniei. Orban a afirmat ca CCR tinde…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, la finalul sedintei Biroului Executiv ca Partidul National Liberal va incepe demararea procedurii de sesizare a Comisiei de la Venetia privind propunerile de modificari aduse Codului penal, transmite Mediafax.

- Liberalii au anunțat luni, prin vocea președintelui PNL, Ludovic Orban ca este posibil sa depuna in actuala sesiune parlamentara o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Dancila. Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro ca exista un scenariu la care opoziția lucreaza zilele acestea.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este "cronica unei decizii care este cunoscuta" si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de revocare a acesteia nu are "niciun temei serios".…

- resedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este “cronica unei decizii care este cunoscuta” si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de…