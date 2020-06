Ludovic Orban, raspuns pentru patronatele din turism: Deschiderea restaurantelor in spatii inchise este prematura

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a declarat ca deschiderea restaurantelor in spatii inchise este o masura prematura, care poate duce, potrivit evaluarii de risc epidemiologic pe care a facut-o, la o crestere a numarului de infectari cu noul tip de coronavirus, potrivit Agerpres.

- Reactia premierului vine dupa ce patronatele din turism au anuntat ca vor da in judecata Guvernul pentru subminarea economiei nationale daca restaurantele din hoteluri nu se deschid pe 15 iunie. "Ce patronate din turism au dat aceasta declaratie? Patronatele din turism sunt foarte multe. Exista…

- Patronatele din turism au cerut Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, ca restaurantele sa intre in 15 iunie in faza a doua de relaxare, si anume redeschiderea interioarelor, in caz contrar numarul estimat al somerilor din HoReCa

