- Premierul Ludovic Orban considera ca Romania va beneficia, in urmatorii ani, de oportunitati de dezvoltare pe care nu le-a mai avut in ultima perioada. "Din fericire, Romania va beneficia in urmatorii cel putin sapte ani, daca nu si mai mult, de oportunitati pe care nu le-a mai avut in ultima perioada.…

- Banca Asiatica de Investitii in Infrastructura (AIIB), sustinuta de Beijing, a anunțat luni ca va imprumuta 70 de milioane de euro (83,37 milioane de dolari) Turciei. Banii vor fi folositi pentru a ajuta tara in lupta anti-Covid.Proiectul va fi cofinantat de Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Romania va primi aproape 80 de miliarde de euro pentru relansarea economica post-coronavirus si pentru alte investitii, in urmatorii 7 ani. Este suma negociata la summitul maraton de la Bruxelles, la care au participat liderii Uniunii Europene.

- Un important proiect pe agenda Ministerului Economiei și Infrastructurii este modernizarea liniei de cale ferata cu ecartament european pe segmentul Ungheni-Chisinau. Acest proiect a fost inclus pe agenda comisiei interguvernamentale moldo-romane și va deschide accesul transportului feroviar de marfuri…

- Fondul European de Investitii anunța primul imprumut acordat Romaniei, in valoare de 7,3 mil. euro, pentru ocuparea forței de munca. Banii vor ajunge la agricultori Fondul European de Investitii a anuntat luni prima operatiune de imprumut EaSI (Programul european pentru ocuparea fortei de munca si inovare…

- Fermierii din Romania vor beneficia de acces imbunatatit la finantare prin intermediul unor noi fonduri de 12,5 milioane de euro oferite Agricover Credit IFN de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Banca Europeana de Investitii (BEI). Imprumuturile vor ajuta producatorii…

- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari vineri, dupa o vizita pe santierul autostrazii Comarnic-Brasov, ca Guvernul va aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii, subliniind ca aceasta este prioritatea zero, in scopul unirii provinciilor istorice si cresterii perspectivelor de dezvoltare…